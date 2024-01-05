"Люди уже спрашивали меня о досрочном возвращении, но ответ – нет. Я наверняка останусь здесь в январе. Болельщики Арсенала замечательные, они всегда меня очень поддерживали. За те четыре года, что я был там, я всегда буду благодарен болельщикам. Не хочу говорить плохо об АПЛ, потому что там отличная атмосфера, но в Испании она действительно потрясающая… Если вы услышите фанатов из Осасуны и Кадиса – они не перестают петь весь матч.

Травма Зинченко может заставить Арсенал экстренно возвращать конкурента-неудачника

Я подписал контракт на один год, я счастлив. Не могу сказать, что будет дальше, но я наслаждаюсь каждый день. Переход в Реал Сосьедад на постоянной основе не от меня зависит. Но это правда, что мне здесь нравится. Как только появилась возможность перейти, я был в этом полностью убежден. На сто процентов. Я знал, что без семьи мне будет тяжело, и я не смогу быть с друзьями, но могу заверить вас, что мне очень нравится. Я счастлив. Я не скучаю по своему дому", – цитирует Тирни Noticias de Gipuzkoa.

Напомним, прошлым летом Арсенал отправил шотландца в аренду в Реал Сосьедад, поскольку позиция левого защитника была переполнена. Однако Юррьен Тимбер получил серьезную травму, а Токехиро Томиясо едет на Кубок Азии. Остается Александр Зинченко, у которого тоже не все хорошо со здоровьем. Неудивительно, что в британских СМИ появились слухи о досрочном возвращении в Лондон Кирана Тирни.

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