Взимку "орли" сподіваються посилитися нападником. Керівництво Крістал Пелас зацікавлено у підписанні Едді Нкетія з Арсенала.

Як інформує Daily mail, "орли" вже надіслали запит "канонірам" щодо форварда, але отримали чітке "ні". Арсенал не має наміру продавати Нкетія взимку, хоча все залежатиме від того, чи знайдуть для Мікеля Артети іншого нападника.

Едді Нкетія – вихованець Арсенала. Англієць дебютував за першу команду у 2017 році. В поточному сезоні Нкетія відіграв у 18 матчах АПЛ. В його активі п'ять забитих голів і він є найкращим бомбардиром своєї команди разом з Сака.