Мілан зацікавлений у захиснику Арсенала Якуба Ківіорі, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. "Россонері" вже розпочали перемовини з агентами польського захисника.

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Ківіор, який кілька разів виходив зліва у захисті у складі Арсенала, незадоволений кількістю ігрового часу, через що і зацікавлений у зміні клубу.

У поточному сезоні поляк провів 8 матчів за Арсенал у цьому сезоні, загалом провівши на полі 368 хвилин. Ківіор не відзначався результативними діями.

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