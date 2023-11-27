Конкурент Зинченко может перебраться в Милан – уже начались переговоры
12:31 - Читати українською
Защитник Арсенала Якуб Кивиор заинтересован в смене клубной прописки.
Милан заинтересован в защитнике Арсенала Якубе Кивиоре, сообщает инсайдер Николо Скира. "Россонери" уже начали переговоры с агентами польского защитника.
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Кивиор, который несколько раз выходил слева в защите в составе Арсенала, недоволен количеством игрового времени, из-за чего и заинтересован в смене клуба.
В текущем сезоне поляк провел 8 матчей за Арсенал в этом сезоне, в общем проведя на поле 368 минут. Якуб не отличался результативными действиями.
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