Милан заинтересован в защитнике Арсенала Якубе Кивиоре, сообщает инсайдер Николо Скира. "Россонери" уже начали переговоры с агентами польского защитника.

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Кивиор, который несколько раз выходил слева в защите в составе Арсенала, недоволен количеством игрового времени, из-за чего и заинтересован в смене клуба.

В текущем сезоне поляк провел 8 матчей за Арсенал в этом сезоне, в общем проведя на поле 368 минут. Якуб не отличался результативными действиями.

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