За кілька годин до гри "каноніри" отримали приємні новини з Манчестера. Сіті та Ліверпуль зіграли внічию – як наслідок, обидва конкуренти Арсенала втратили очки. Команда Мікеля Артети отримала розкішний шанс очолити турнірну таблицю АПЛ. Для цього потрібно було перемагати Брентфорд, у стартовому складі якого з'явився 19-річний півзахисник молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк. Для нього це перший старт в АПЛ.

Ман Сіті подарував Ліверпулю нічию: Холанд побив диво-рекорд АПЛ, але змарнував казкові моменти – миттєва розплата

На момент початку гри Арсенал посідав третю позицію Прем'єр-ліги (27 очок). Брентфорд йшов 11-м, маючи 16 балів. Цей матч був для "канонірів" ще й репетицією перед Лігою чемпіонів. У середу, 29 листопада, "каноніри" приймуть Ланс у 5-му турі. Навіть нічия з французами гарантує команді Артети вихід у плей-офф.

Вже на першій хвилині Ярмолюк пішов в активний пресинг проти Зінченка. Стало зрозуміло, що спокійного життя досвідчений українець від свого молодого співвітчизника не отримає. Олександр, який вийшов на позиції лівого захисника, при атаках своєї команди традиційно зміщався ближче до центру.

Моментів на старті гри було мало. Лише на 10-й хвилині Троссар потужно приклався з-за меж штрафного після пасу Саки – вище. А на 13-й Брентфорд не забив лише дивом. Не обійшлося без допомоги "канонірів". Ремсдейл, який вимушено замінив Давіда Райю, під пресингом втратив м'яч у своєму воротарському, Райс на лінії воріт відбив удар Мбеумо. Добивання Вісса – повз ворота!

Загострив Зінченко, який знайшов Мартінеллі у штрафному Брентфорда. Бразилець спробував обіграти суперника і втратив м'яч. Ще одна вдала дія Олександра – цього разу в обороні. 35-й номер Арсенала вибив м'яч з-під ніг суперника. Той, щоправда, відскочив до Ньоргора, який пробив з-за меж штрафного. Вище. Знову момент за участю Зінченка. Сашко навісив на Троссара, який головою пробив неточно. Один із найактивніших Олександр у ці хвилини. Українець регулярно обігрувався з Троссаром, Райсом і Мартінеллі, а одного разу знайшов у штрафному Жезуса. Удар бразильця заблокували.

Що сьогодні витворяє Арон Ремсйдел? Це якась комедія. Кіпер Арсенала незграбно кинув м'яч у гру, вдаривши його об газон. Круглий дістався гравцю Брентфорда, але пощастило "канонірам", що не дійшла справа до удару. І як тут не згадати слова батька воротаря, який буквально минулого тижня говорив про якесь незадоволення сина своїм становищем... На щастя для Арсенала, у Лізі чемпіонів вже зможе грати Давід Райя. Сьогодні він не зміг вийти через правила АПЛ, адже орендований саме у Брентфорда.

Перший тайм без голів таки не завершився. На 42-й хвилині Арсенал забив. Зінченко кинув аут на Мартінеллі, господарі м'яч вибили. Пішла атака другим темпом, Сака навісив на Жезуса. З ударом бразильця впорався Флеккен, який не надто вдало відбив, але Троссар заніс м'яч у ворота. На жаль для Арсенала, гол скасували. Мінімальний офсайд. Як наслідок, команди пішли відпочивати за рахунку 0:0.

Зінченко, до слова, став найкращим гравцем першого тайму за версією Sofa Score (оцінка 7,5). Тільки 2 неточні передачі з 40 і загальні точність 95%. До перерви українець награв на 0,25 очікувані асисти. Статистика Ярмолюка була не такою солідною – більше браку (тільки 64% точних пасів) і 5 втрат м'яча при 15 дотиках.

Перший момент по перерві створив Брентфорд. Зінченко не встиг у захист, Мбеумо пробив у ближній кут з флангу українця – повз ворота. Арсенал, як і в першому таймі, наполегливо намагався зламати оборону "бджіл". Підопічні Томаса Франка надійно тримали оборону, ще й статистику володання м'ячем солідно підрівняли.

На 71-й хвилині контратака Брентфорда завершилася ударом Єгора Ярмолюка. Українець у дотик пробив з-за меж штрафного – в руки Ремсдейлу. Одразу після цього Єгор залишив поле, завершивши свій перший матч в АПЛ у стартовому складі. Зінченко спробував щастя дальнім ударом, але ледь не нокаутував суперника, у якого влучив м'яч.

Олександр за кілька миттєвостей пройшов шлях від антигероя до героя. Українець втратив м'яч, а контратака Брентфорда завершилася ударом Мопе головою. Ремсдейл навряд чи дотягувався, але врятував Зінченко, який у ефектнрому стрибку вибив м'яч з лінії воріт. Фантастичний порятунок!

These Zinchenko can’t defend comments are just pure lies



pic.twitter.com/ZYPkjzYJrt — Adam (@AFCAdam04) November 25, 2023

That woulda been the end, great block from Zinchenko pic.twitter.com/WZGbw8tyTG — S (@scrapytweets) November 25, 2023

Зрештою, на 89-й хвилині Арсенал таки забив переможний гол. Спрацювала заміна Артети. Кай Хаверц головою замкнув подачу Саки і приніс "канонірам" перемогу!

Арсенал набрав 30 очок і очолив турнірну таблицю АПЛ. У Манчестер Сіті 29 балів, Ліверпуль має 28. Брентфорд залишився 11-м – 16 пунктів.

Олександр Зінченко – абсолютний MVP матчу. Від Sofa Score українець отримав найвищу оцінку – 8,5. Від Who Scored – 7,7 (теж найвищий бал). Два ключові паси, традиційно топова точність передач (93%, тільки 5 невдалих), порятунок своїх воріт за рахунку 0:0 – Зінченко видав дуже солідну гру.

На фоні такого перфомансу дебютний вихід Ярмолюка у старті відійшов у тінь, проте 19-річний українець теж на загубився у складі Брентфорда, отримавши середній бал у команді. Проти лідера Прем'єр-ліги Єгор не загубився і не занервував. Шанс від Томаса Франка проявити себе в наступних матчах півзахисник заслужив сповна.