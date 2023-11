Видання Four Four Two склало рейтинг найкращих лівих захисників світу станом на цей момент. До нього потрапив 26-річний гравець Арсенала і збірної України Олександр Зінченко, який посів 4 позицію.

Арсенал дотиснув Брентфорд та став лідером АПЛ – Зінченко врятував і став найкращим, солідний дебют Ярмолюка

"Мікель Артета, здавалося, запросив Олександра Зінченка в Арсенал на позицію півзахисника. Але українець процвітав на позиції лівого захисника, коли "каноніри" нав'язали Манчестер Сіті боротьбу за титул Прем’єр-ліги 2022/23.

Підбираючи м'яч із глибини та зміщуючись у центральну зону, українська зірка здатен диктувати гру за допомогою чудового точного пасу, водночас забезпечуючи міцну базу, з якої Арсенал може захищатися.

Фантастично послідовний гравець, Зінченко розриває лінії своїми пасами", – описали гру універсала збірної України.

Топ-10 лівих захисників світу на цей момент за версією Four Four Two

10. Первіс Еступіньян (Брайтон)

9. Нуну Мендеш (ПСЖ)

8. Алехандро Бальде (Барселона)

7. Ферлан Менді (Реал Мадрид)

6. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)

5. Дестіні Удоджи (Тоттенхем)

4. Олександр Зінченко (Арсенал)

3. Ендрю Робертсон (Ліверпуль)

2. Тео Ернандес (Мілан)

1. Альфонсо Девіс (Баварія).

Гвардіола здивував оцінкою Мудрика, Русин з Беллінгемом доводить до екстазу, Миколенко і Зінченко творять 4 голи за день