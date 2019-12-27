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Конкурент Ярмоленка Антоніо розбив спорткар за 210 тисяч фунтів – вінгер в'їхав у будинок в костюмі сніговика

13:46 1829 Читать на русском
Конкурент Ярмоленка Антоніо розбив спорткар за 210 тисяч фунтів – вінгер в'їхав у будинок в костюмі сніговика
Майкл Антоніо / The Sun

Півзахисник лондонського Вест Хема Майкл Антоніо екстремально відзначив Різдво цьогоріч. Англієць втрапив у незвичайну ДТП за кермом свого Lamborghini Huracan.

68’ Шейку Куяте
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Роберт Снодграс 57’
57’ Роберт Снодграс
68’ Шейку Куяте
90’ Джордан Айю

29-річний вінгер врізався в обгороджений садок біля дому, повідомляє з посиланням на поліцейські звіти Daily Mail.

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Антоніо повертався із різдвяної вечірки. У момент аварії один із лідерів Вест Хема був одягнений у костюм сніговика. За кілька годин до інциденту він встиг опублікувати світлину в новому образі в соцмережах. На щастя, внаслідок ДТП ні Антоніо, ні хтось інший не постраждав.

До слова, менше ніж за добу Майкл Антоніо вийшов у старті "молотків" на матч 19-го туру АПЛ проти Крістал Пелас. Щоправда, врятувати Вест Хем від поразки (1:2) не зумів.

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Вест Хем Вест Хем Англія футбольні курйози Майкл Антоніо Майкл Антоніо Відеоновини Крістал Пелас - Вест Хем
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