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Шедевр Айю та гол конкурента Ярмоленка у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Вест Хем – 2:1

19:57 324 Читать на русском
Шедевр Айю та гол конкурента Ярмоленка у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Вест Хем – 2:1
Крістал Пелас – Вест Хем – відео голів та огляд матчу

В рамках 19-го туру АПЛ Крістал Пелас обіграв Вест Хем. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

68’ Шейку Куяте
90’ Джордан Айю
 
Роберт Снодграс 57’
57’ Роберт Снодграс
68’ Шейку Куяте
90’ Джордан Айю

Всі найцікавіші події у матчі відбулися після перерви. На 57 хвилині Снодграс після чудового розрізного пасу Антоніо відкрив рахунок красивим обвідним ударом. Господарі відігралися на 68 хвилині – "молотів" засмутив їхній колишній гравець Шейку Куяте.

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Переможний гол підопічні Роя Ходжсона забили на 90 хвилині: Джордан Айю отримав м'яч поблизу лінії штрафного майданчика Вест Хема, обіграв трьох суперників і ефектно перекинув Роберто Хіменеса.

Після цього матчу Крістал Пелес піднявся на 8 місце в турнірній таблиці АПЛ, а Вест Хем опустився на 17 позицію.

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Англія Відеоновини Вест Хем Вест Хем Крістал Пелас Крістал Пелас Крістал Пелас - Вест Хем
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