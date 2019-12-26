Шедевр Айю та гол конкурента Ярмоленка у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Вест Хем – 2:1

В рамках 19-го туру АПЛ Крістал Пелас обіграв Вест Хем. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Всі найцікавіші події у матчі відбулися після перерви. На 57 хвилині Снодграс після чудового розрізного пасу Антоніо відкрив рахунок красивим обвідним ударом. Господарі відігралися на 68 хвилині – "молотів" засмутив їхній колишній гравець Шейку Куяте.

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Переможний гол підопічні Роя Ходжсона забили на 90 хвилині: Джордан Айю отримав м'яч поблизу лінії штрафного майданчика Вест Хема, обіграв трьох суперників і ефектно перекинув Роберто Хіменеса.

Після цього матчу Крістал Пелес піднявся на 8 місце в турнірній таблиці АПЛ, а Вест Хем опустився на 17 позицію.

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