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Маліновський бере приклад з Мессі, романтичний Лунін та вульгарний Ібрагімовіч – Як футбольний світ зустрічав Різдво

12:07 1539 Читать на русском
Маліновський бере приклад з Мессі, романтичний Лунін та вульгарний Ібрагімовіч – Як футбольний світ зустрічав Різдво
Merry Christmas / фото: Squawka
Вадим Грищук Вадим Грищук

В ніч з 24-го на 25-е грудня християни західного обряду зустріли Різдво. "Футбол 24" зібрав найяскравіші фото футбольних зірок з нагоди свята.

Шестиразовий володар "Золотого м'яча" традиційно зустрів свято у родинному колі. Сім'я Мессі вже звично підготувала тематичні різдвяні костюми та сфотографувалася біля ялинки. А знак із написом "Santa stop here" ("Тут зупиняється Санта". – прим) легко можна знайти на такому ж минулорічному знімку.

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Руслан Маліновський зустрів своє перше Різдво в Італії. В українця все гаразд на футбольному полі і в сім'ї – дружина хавбека Роксана опублікувала сімейне фото чоловіком та донечкою Олівією.

А от Кріштіану Роналду поки не порадував прихильників різдвяними світлинами. Натомість португалець ощасливив свого перукаря, який організував форварду новий імідж перед святом. Футболка з автографом Кріша – хороший подарунок під ялинку.

Жуніор Мораєс скористався паузою в УПЛ та вирушив до Бразилії. Саме там натуралізований українець проводить свою відпустку та хизується фото своїх дітлахів.

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Вікторія Бекхем явно пишається своїми чоловіками. Девід, як завжди, – неперевершений. Намагаються не пасти задніх і сини зіркового подружжя.

Златан не був би Златаном, якби навіть з нагоди Різдва не продемонстрував свою гоноровість. Зірковий швед, який нібито невдовзі знову одягне футболку Мілана, давно називає себе левом, а тематична картинка, додана до вітання, якраз у стилі Ібрагімовіча.

Капітан Реала Серхіо Рамос сфотографувався на фоні ялинки. Знімок дуже нагадує кадри з класичного новорічного привітання президентів. Що ж, не варто недооцінювати іспанця. Можливо, колись саме він замінить Флорентіно Переса на Сантьяго Бернабеу.

Кіліан Мбаппе продовжує насолоджуватися життям. На днях француз зізнався, що не хвилюється щодо боротьби за "Золотий м'яч" і пишається увагою Мессі до своєї персони. Напередодні Різдва чемпіон світу приміряв костюм Санта Клауса і роздавав подарунки.

Бенфіка, з якою Шахтареві грати в 1/16 фіналу Ліги Європи, поділилася відео, на якому лісабонці вправляються із упакуванням новорічних подарунків.

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Динамівець Фран Соль, якому знову спробує скласти конкуренцію Назарій Русин, опублікував світлину в компанії друзів та рідних у католицькому храмі.

Somos y seremos! #chachios #fsjr

Допис, поширений Fran Sol Ortiz (@frank_sol9)

Богдан Бутко отримував мало ігрової практики у Шахтарі в першій половині сезону, але це аж ніяк не причини відміняти відпочинок з родиною. На особливу увагу заслуговує оригінальна ялинка за спинами сімейства.

Merry Christmas️️️ #happyfamily

Допис, поширений Bogdan (@butko91)

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