Яремчук перервав "суху" серію, яка тривала майже 8 місяців – гол українця допоміг Брюгге розгромно перемогти
Нападник Брюгге Роман Яремчук нарешті пригадав смак забитих м'ячів.
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Брюгге – Беєрсхот – 3:0
Голи: Ванакен, 26, Тьяго, 34, Яремчук, 52
Бельгійці активно готуються до нового сезону. Черговим спаринг-партнером Брюгге став Беєрсхот, який не зумів створити гідного опору фаворитам. "Чорно-сині" відправили у ворота суперника три "сухих" м'ячі.
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Варто зауважити, що третій гол у цьому матчі в свій актив записав Роман Яремчук, який відкрився у вільну зону й замкнув простріл з правого флангу. Таким чином українець перервав свою серію без забитих м'ячів, яка тривала з середини жовтня минулого року.
Нагадаємо, Яремчук перебрався у Брюгге рік тому, ставши рекордним трансфером в історії клубу. Втім, Роман не зумів відразу стати важливим гравцем команди. У минулому сезоні наш земляк 32 рази виходив на поле у футболці свого клубу, але спромігся забити лише 2 голи, а також віддав 4 асисти.