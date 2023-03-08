Прощальний матч через 15 років у клубі всього свого життя? Яке там! Через конфлікт із тренером він їде в розпал сезону до США і підписує контракт із місцевою командою. В останньому домашньому матчі чемпіонату його змінюють за рахунку 0:1, і його навіть не цікавить підсумковий результат зустрічі, яка завершується розгромом 0:4. Перед цим поєдинком він відправляє вболівальникам послання: "Сподіваюся, мене позбавлять цієї емоційної нісенітниці".

Кройф став мільйонером завдяки тестю: перший топ-агент в історії футболу шантажував Аякс і послав Реал під три чорти

Історія про те, як Аякс дав зрозуміти Йохану Кройфу, що більше не потребує його послуг, відома всім. Триразовий володар "Золотого м'яча" розлютився, підписав контракт із головним конкурентом – Фейєнордом – і оформив із роттердамською командою золотий дубль. Але чи знаєте ви, що Кройф лише повторив долю Віма Янсена – гравця, з яким за своєю легендарністю можуть зрівнятися не так багато нідерландців? Різниця полягає лише в тому, що Йохан здійснив прямий трансфер з Амстердама до Роттердама, а Янсен оформив зворотний трансфер транзитом через Вашингтон Дипломатс.

Якщо перший матч Кройфа проти колишньої команди у складі Фейєнорда став легендарним через свій результат (майбутній чемпіон поступився 2:8), то дебютний матч Янсена проти рідного Фейє прославився через зовсім іншу причину.

Дванадцятирічний "герой"

Футбольний коментатор телеканалу NOS Кес Янсма мало що запам'ятав про холодний грудневий день 1980 року на Де Кейпі. "Що ж ви від мене хочете, минуло вже майже 40 років... Але одна сцена врізалася в мою пам'ять на все життя. Це образ Кобі Янсен, дружини Віма, яка йшла підтрибунним приміщенням і плакала. Усі ці роки Вім віддавав усього себе заради Фейєнорда, а з ним ось так вчинили..."

Волею календаря Янсен мав дебютувати в складі Аякса на Де Кейпі в матчі проти Фейєнорда. Соціальних мереж на той час ще не було, але "Містер Фейєнорд" все одно отримав свою порцію погроз за допомогою листів і анонімних телефонних дзвінків. Вім не надав цьому великого значення, про що пізніше пошкодував – під час передматчевої розминки йому в обличчя прилетіла сніжка. Янсен різко впав на землю, а коли підвівся, то не зміг самостійно дістатися до роздягальні – товаришам довелося вказувати йому дорогу. Розв'язка трапилася ще до стартового свистка?

Злочинцем виявився 12-річний уболівальник Фейєнорда Юсеф Бухсіна. В інтерв'ю 2014 року місцевому телеканалу OPEN Rotterdam він зізнається, що не цілився в Янсена навмисно – йому просто "пощастило". Бухсіна довго чекав появи гравців Аякса з роздягальні, і за цей час його сніжка встигла перетворитися на затверділу крижану кулю. "Коли двері з підтрибунного приміщення відчинилися, я кинув цю сніжку Янсену точнісінько в обличчя", – розповідав Юсеф із завзяттям. Навіть після стількох років він не відчував ані краплі сорому з цього приводу, і навіть не вибачився. "Трибуни тріумфували! Усі запитували про те, хто це зробив. Усі були щасливі, я тільки й чув на свою адресу: "Пригостити тебе колою? Хочеш гамбургер? Того дня я міг попросити все, що забажаю".

Кес Янсма здивований і збитий з пантелику, що змужнілий Юсеф Бухсіна через стільки років не вибачився перед Янсеном: "Багато фанатів засудили цей вчинок, вони все ще бачили в ньому "нашого Віма", який завжди віддавав усього себе заради Фейєнорда".

У роздягальні ліве око Віма опухло, а зір став розмитим. Порадившись із тренером і партнерами по Аяксу, Янсен вирішив спробувати зіграти: "Якщо через 15 хвилин ситуація не покращиться, я попрошу заміну". Помічник головного тренера Боббі Хармс згадував: "Бачити, як Вім лежить у роздягальні, було жахливим видовищем, він був пригнічений. Нікому не побажав би відчувати щось подібне у власному домі..."

Удар від майбутнього зятя

"Цей інцидент явно його засмутив. Мені знадобилося зовсім небагато зусиль, щоб вивести його з рівноваги. Я не виявляв до нього жалю на полі", – зізнавався згодом форвард Фейє Ян Петерс. Але Янсену діставалося по ногах не тільки від нього, колишні партнери по команді влаштували на Віма справжнє сафарі. "Ми домовилися вирушити на полювання за Янсеном. Але навіть мене вразив той запал, з яким мої партнери йшли проти нього в підкати. Це було справді жорстко", – згадував капітан Фейєнорда Андре Стафле. До спільної справи доклався навіть Стенлі Брард, який у майбутньому стане... зятем Віма.

Через 18 хвилин після стартового свистка агонія Янсена завершилася. Зір так і не відновився, і Віма замінив Піт Гамберг. Того дня Фейєнорд виграв de Klassieker із рахунком 4:2, а в лікарні Янсену поставили діагноз – "пошкодження рогівки лівого ока". Однак на повне відновлення Віму знадобилося лише кілька днів.

В Аяксі були роздратовані інцидентом, і клуб подав до Королівського футбольного союзу Нідерландів скаргу, в якій зазначалося, що Фейєнорд вжив недостатньо заходів безпеки під час матчу. Амстердамський клуб вимагав призначити перегравання на порожньому стадіоні. Однак Дисциплінарний комітет KNVB на цю вимогу не відреагував.

У першому сезоні Янсена в Амстердамі Аякс програв чемпіонство АЗ, але це буде непоганий результат – Кройф покликав Віма в столицю у момент, коли місцева команда опустилася на восьме місце й відставала від лідера на 11 очок – клуб пізно схаменувся після відходу ліберо Руда Крола. Свій чемпіонський титул у складі головного ворога Фейєнорда Янсен візьме наступного сезону, після чого одразу ж завершить яскраву кар'єру.

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Віму Янсену було що згадати: він вигравав із Фейєнордом Кубок чемпіонів, "закривши" в одному з матчів Джанні Ріверу з Мілана, і водночас програвав два поспіль фінали чемпіонату світу, привізши пенальті у свої ворота в одному з них. Про досягнення і помилки Янсена можна говорити довго, але головна характеристика Янсена-футболіста вмістилася в слова Кройфа: "Вім – один із чотирьох людей у світі, яких варто послухати під час розмов про футбол".

Проте його запам'ятають як хлопця, в якого жбурнули сніжкою.

"Немає слів – лише сльози". Життя і смерть найвідомішого фаната "Фейєнорда"