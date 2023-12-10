Кепа Аррісабалага буде мати дилему з місцем продовження кар'єри під час літнього трансферного вікна.

Реал навіть не розглядає повноцінний викуп баскського кіпера у Челсі, стверджує Todo Fichajes.

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Після важкої травми Куртуа мадридці терміново орендували Кепу на один сезон, проте не вважають доцільним продовжувати співпрацю. Челсі також не планує зберігати воротаря, контракт якого завершується влітку 2025-го. "Сині" охоче відпустять голкіпера за 15 млн євро, хоча 5 років тому платили за нього рекордні 80 млн.

У Аррісабалаги вже є варіант затриматися в Іспанії – Севілья, яка має величезні проблеми з воротарською ланкою після продажу Буну. Щоправда, андалусійці не можуть дозволити собі заплатити 15 млн євро, тому доведеться шукати компроміси з Челсі.

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