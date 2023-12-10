Ворота мадридців у матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти Уніона захищатиме Кепа Аррісабалага, стверджує журналіст Мігель Анхель Діас.

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Баск пропустив кілька тижнів через травму, але на попередні два поєдинки вже був готовий. Карло Анчелотті продовжував довіряти Луніну, з яким Реал не програвав. 9 грудня українець провів черговий якісний матч, хоча мадридці і втратили очки на полі Бетіса. Зустріч з Уніоном важко назвати важливою, адже "вершкові" вже гарантували собі перше місце групи. Вочевидь, конкуренція за роль основного воротаря триватиме.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про таємне продовження контракту Луніна з Реалом. Угода розрахована до літа 2025 року, тому українець не зможе шукати собі нову команду вільним агентом.

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