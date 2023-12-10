Кепа Аррисабалага будет иметь дилемму с местом продолжения карьеры во время летнего трансферного окна.

Реал даже не рассматривает полноценный выкуп баскского кипера у Челси, утверждает Todo Fichajes.

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После тяжелой травмы Куртуа мадридцы срочно арендовали Кепу на один сезон, однако не считают целесообразным продолжать сотрудничество. Челси также не планирует сохранять вратаря, контракт которого истекает летом 2025-го. "Синие" охотно отпустят голкипера за 15 млн евро, хотя 5 лет назад платили за него рекордные 80 млн евро.

У Аррисабалаги уже есть вариант задержаться в Испании – Севилья, которая испытывает огромные проблемы с вратарским звеном после продажи Буну. Правда, андалусийцы не могут позволить себе заплатить 15 млн евро, поэтому придется искать компромиссы с Челси.

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