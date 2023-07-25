Украинец поругался с тренером вратарей "бланкос" Луисом Льописом. Последний очень эмоционально и даже слегка агрессивно обращался к Лунину, а тот недовольно отвечал. Раздраженный кипер даже снял манишку и швырнул ее на газон. Испанские СМИ, конечно, сразу раздули скандал.

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Словесная перепалка растянулась на 10 минут. Куртуа тем временем молча наблюдал за "спектаклем". В конце концов баскский специалист первым пошел на примирение, похлопав Андрея по голове. Напряжение мгновенно спало, пишет Relevo.

Журналист издания Хорхе Пикон рассказывает, что они всегда прекрасно ладили, отношения "словно у отца с сыном". Никаких проблем в прошлом. 58-летний специалист нередко общается в похожей манере с молодыми игроками. Лунин в итоге принял критику в свой адрес. "Он демонстрирует образцовый профессионализм, ежедневно выкладывается на сто процентов", – подчеркивает медийщик.

Инсайдер Relevo Серхио Сантос в разговоре с "Футбол 24" раскрыл некоторые подробности конфликта. По его словам, Льопису не понравилось, как Андрей выполнял одно конкретное упражнение: "Это тренировочный процесс. Ничего серьезного".

Однако он продолжает настаивать, что этот инцидент является эхом неоднозначного решения Лунина. Ведь наш кипер решил остаться вопреки воле Анчелотти. "Дело в том, что тренерский штаб его не хочет, – подчеркивает авторитетный знаток "внутренней кухни" Реала.

Напомним, контракт украинца истекает летом 2024-го. В прошлом сезоне он получил гораздо больше игрового времени из-за проблем Куртуа. Провел 12 матчей (1080 минут), однако только четырежды отстоял на ноль. Анчелотти выступления украинца не впечатлили. Итальянец просил клуб подписать другого вратаря, однако руководство приняло сторону футболиста.

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