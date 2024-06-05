Українці Артем Довбик та Віктор Циганков, які виступають за Жирону, очолили цікавий рейтинг, перевершивши зірок Барселони і Реала.

Статистичний портал Soccerment опублікував рейтинг найкращих дуетів за очікуваними асистами (xA) один на одного в перелік на 90 хвилини матчу Ла Ліги сезону 2023/24.

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Артем Довбик та Віктор Циганков перевершили своїх конкурентів і очолили список. Українці зіграли разом загалом 1556 хвилин в чемпіонаті Іспанії. Їхній середній показник очікуваних асситів (xA) становить 0,15. Варто зауважити, що в рейтинг були включені лише гравці, які зіграли понад 900 хвилин.

На другій позиції дует з Барселони Лєвандовскі-Рафінья. Вони разом відіграли 1216 хвилин, а їхній показник xA – 0,13.

Віктор Циганков у сезоні 2023/24 оформив сім асистів в Ла Лізі, з трьох його передач забивав Артем Довбик.

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