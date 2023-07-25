Попри різні чутки щодо майбутнього 24-річного воротаря у складі "вершкових", він залишився в команді і готується до сезону 2023/24. Однак не все так безхмарно у Андрія Луніна в Реалі.

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Під час тренування камери зафіксували сварку між українцем та тренером голкіперів мадридців. Луїс Льопіс кричав на Луніна і активно щось йому доводив, однак невідомо, що саме не сподобалося фахівцю. Андрій роздратовано зняв свою манішку і жбурнув її на газон. В цей час поруч з українцем перебували партнери по команді. Тібо Куртуа, який став свідком сварки, здивував реакцією. Бельгієць просто посміхався.

Нагадаємо, що в товариському матчі проти Мілана Андрій Лунін провів на полі всі 90 хвилин. Після зустрічі українцю дорікали, що він зіграв невпевнено. Ймовірно, саме гра голкіпера проти італійців стала предметом суперечок.

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