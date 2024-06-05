Інгулець офіційно підтвердив, що прощається з головним тренером Владиславом Лупашком.

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"Після успішного сезону для нашої команди і нашого тренера до Владислава Лупашка проявили інтерес чотири клуби УПЛ і два закордонні клуби. Це молодий, талановитий і неймовірно перспективний тренер. Його внесок у розвиток нашого клубу важко переоцінити. Гра, яку Інгулець демонстрував протягом сезону, відповідала найвищим професійним стандартам. І найголовніше, що Владислав Вікторович, як людина і тренер – переможець, якого ми з великим жалем, але великою подякою та легким серцем відпускаємо у світ нових викликів.

Сподіваємось, що наша спільна історія ще повториться на найвищому рівні. Успіхів тобі, Владе! Ти назавжди в серцях вболівальників Інгульця!" – прокоментував кадрові зміни президент клубу Олександр Поворознюк.

Додамо, що для 37-річного Лупашка Інгулець був першим досвідом самостійної тренерської роботи. Позаминулого сезону фахівець у перехідних матчах не зміг втримати команду в еліті, але в другій кампанії виграв Першу лігу, сенсаційно випередивши Карпати. У таборі "левів" нібито спалахнув конфлікт між шеф-скаутом Глібом Корнієнком та головним тренером Мироном Маркевичем, якого якраз може замінити Лупашко.

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