Збірна Словаччини легко обіграла Сан-Маріно в товариському матчі. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на Футбол 24.

Товариські матчі

Словаччина – Сан-Маріно – 4:0

Голи: Ріго, 8, Суслов, 10, Гараслін, 36, Стрелец, 58

Франческо Кальцона після підробітку в Наполі повернувся до основної роботи. Звісно, суперник був низького рівня, але Словаччина показала, що тренер не втратив зв'язок із командою.

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Ще в першому таймі у ворота Сан-Маріно влетіло три "сухих" м'ячі, тож у другій половині Кальцона спокійно міг робити багато замін. У підсумку, Словаччина обмежилася чотирма м'ячами й готується до наступного випробування. В останньому спарингу перед Євро-2024 ця збірна зіграє проти Уельсу.

Нагадаємо, що на континентальній першості словаки будуть суперниками збірної України. Очний матч відбудеться в рамках другого туру групового етапу, гра запланована на 21 червня.