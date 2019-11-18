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Команда жорстоко побила власного голкіпера за поразку в серії пенальті – шокуюче відео

20:28 5276 Читать на русском
Команда жорстоко побила власного голкіпера за поразку в серії пенальті – шокуюче відео
Уго / Твіттер Корінтіанса

Поєдинок між молодіжними командами Корінтіанса і Фламенго закінчився гучним скандалом.

Гравці Корінтіанса не пробачили своєму воротареві Уго програш у післяматчевій серії пенальті.

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Молоді футболісти обступили свого партнера і почали висловлювати йому свої претензії. Згодом один з них дав Уго запотиличника, що спричинило справжній хаос прямо на полі. Інший розбишака залетів у натовп і вдарив кулаком в обличчя жертві командного обурення.

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Інцидент викликав неабиякий резонанс серед користувачів соціальних мереж, які розкритикували гравців Корінтіанса за боягузливість і жорстоке ставлення до товариша.

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