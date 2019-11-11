Форвард Айнтрахта брутально завалив тренера Фрайбурга і спровокував масову сутичку

Поєдинок Фрайбург – Айнтрахт завершився неприємним інцидентом.

На заключних хвилинах матчу 11-го туру Бундесліги форвард гостей Давід Абрахам був дуже розлючений, що його команда поступалась (0:1).

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В одному з епізодів нападник на високій швидкості влетів у наставника господарів Крістіана Штрайха. Від удару 54-річний фахівець завалився на газон, а запасні гравці Фрайбурга одразу налетіли на Абрахама.

На щастя бійки вдалось уникнути, а запального нападника арбітр вилучив.

Фрайбург переміг Айнтрахт і піднявся у зону ЛЧ, Вольфсбург вдома поступився Байєру: 11-й тур Бундесліги, неділя