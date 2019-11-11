toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ШАХТАР - ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЮВЕНТУС - МІЛАН

Форвард Айнтрахта брутально завалив тренера Фрайбурга і спровокував масову сутичку

08:00 718 Читать на русском
Форвард Айнтрахта брутально завалив тренера Фрайбурга і спровокував масову сутичку
Давід Абрахам (ліворуч) / Фото Goal

Поєдинок Фрайбург – Айнтрахт завершився неприємним інцидентом.

77’ Нільс Петерсен
90+9’ Вінченцо Гріфо
 
Желсон Фернандес 45+1’
45+1’ Желсон Фернандес
77’ Нільс Петерсен
90+9’ Вінченцо Гріфо

На заключних хвилинах матчу 11-го туру Бундесліги форвард гостей Давід Абрахам був дуже розлючений, що його команда поступалась (0:1).

Ліверпуль – Манчестер Сіті: Гвардіола іронічно подякував арбітрам

В одному з епізодів нападник на високій швидкості влетів у наставника господарів Крістіана Штрайха. Від удару 54-річний фахівець завалився на газон, а запасні гравці Фрайбурга одразу налетіли на Абрахама.

На щастя бійки вдалось уникнути, а запального нападника арбітр вилучив.

Фрайбург переміг Айнтрахт і піднявся у зону ЛЧ, Вольфсбург вдома поступився Байєру: 11-й тур Бундесліги, неділя

blog_ava
Святченко голом допоміг Мітьюлланду розгромити Копенгаген
00:32
504
Теги
Відеоновини футбольні курйози Фрайбург - Айнтрахт Франкфурт Німеччина Крістіан Штрайх Крістіан Штрайх Давід Абрахам Давід Абрахам Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Фрайбург Фрайбург
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
9
год
:
57
хв
Туреччина
19:00
Ісландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук