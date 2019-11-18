Команда жестоко избила собственного голкипера за поражение в серии пенальти – шокирующее видео

Поединок между молодежными командами Коринтианса и Фламенго закончился громким скандалом.

Игроки Коринтианса не простили своему вратарю Уго проигрыш в послематчевой серии пенальти.

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Молодые футболисты обступили своего партнера и начали выражать ему свои претензии. Впоследствии один из них дал Уго подзатыльник, что вызвало настоящий хаос прямо на поле. Другой зачинщик залетел в толпу и ударил кулаком в лицо жертве командного возмущения.

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Инцидент вызвал большой резонанс среди пользователей социальных сетей, которые раскритиковали игроков Коринтианса за трусость и жестокое отношение к товарищу.