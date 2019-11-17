Кендзьора постраждав від стюарда в Єрусалимі – захисник Динамо зазнав травми у матчі за збірну Польщі

Під час матчу 9-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року між збірними Ізраїлю і Польщі стюард збив з ніг захисника київського Динамо Томаша Кендзьору.

Інцидент стався в кінцівці зустрічі після того, як уболівальник вибіг на поле, а стюард, який його переслідував, зіткнувся з футболістом. Поляк після удару впав і довго не міг піднятися.

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Після цього арбітр був готовий відвести команди в роздягальні і достроково завершити зустріч, але поговоривши з футболістами прийняв рішення дограти матч.

Гра в Єрусалимі завершилася з рахунком 2:1 на користь збірної Польщі. Перемогу гостям принесли результативні удари Крихов'яка і Пйонтека. У господарів гол в активі Даббура.

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