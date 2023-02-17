Чемпіонат ОАЕ 2022/23, 17-й тур

Іттіхад Кальба – Аль-Айн – 2:3

Голи: Фардан, 47, Чікеделу, 90+2, (пен.) – Канеду, 21, Рахімі, 81, Лаба, 90+8

Ярмоленко вийшов у стартовому складі Аль-Айна та взяв участь у першому взятті воріт. Андрій разом з Лабою почали комбінацію, однак передача у відповідь не дійшла до українця. Втім, Ярмоленко одразу запресингував захисників, м'яч відскочив до Лаби, який одразу знайшов у центрі карного Канеду.

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Іттіхад Кальба відігрався по перерві, Фардан головою замкнув навіс з кутового. Кінцівка гри вийшла напруженою: Рахімі класним ударом в падінні вивів Аль-Айн вперед, але в компенсований час Чікеделу зрівняв рахунок ударом з пенальті. Втім, підопічні Реброва вирвали перемогу: Лаба на 8 компенсованій хвилині отримав м'яч у штрафному та потужно відправив його в сітку воріт. Судді спершу скасували взяття воріт, але після перегляду VAR зарахували переможний гол.

Таким чином, Аль-Айн набрав 34 очки та поділяє 2-3 місця з Аль-Шарджою. Відставання від лідера першості, Аль-Ахлі Дубай, становить 2 пункти.

Ярмоленко і Ребров оформили дивовижний камбек – перемога в компенсований час після 0:2 у першому таймі

Відео гола за участі Ярмоленка:

هدف للعين.. البنفسجي يتقدم بالدقيقة 21

تمريرة من لابا وإنهاء من كايو ليحتفل اللاعبين بطريقتهما الخاصة..#اتحاد_كلباء_العين

استوديو #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/BssqCS1Dgf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 17, 2023

Решта голів у зустрічі: هدف يشعل المدرجات..



حبيب الفردان برأسية رائعة يسجل هدف التعادل لاتحاد كلباء مع بداية الشوط الثاني#اتحاد_كلباء_العين #دوري_أدنوك_للمحترفين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/E3qDPaINIR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 17, 2023

ألكساندرو من علامة الجزاء يسجل هدف التعادل لـ #اتحاد_كلباء في اللحظات الأخيرة من المباراة#اتحاد_كلباء_العين #دوري_أدنوك_للمحترفين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ru6RBddD6i — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 17, 2023