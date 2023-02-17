Аль-Айн Реброва вирвав божевільну перемогу – вирішальний гол на 90+8, Ярмоленко доклався до одного з м'ячів
Підопічні Реброва зуміли перемогти Іттіхад Кальбу, забивши вирішальний м'яч в останні секунди. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".
Чемпіонат ОАЕ 2022/23, 17-й тур
Іттіхад Кальба – Аль-Айн – 2:3
Голи: Фардан, 47, Чікеделу, 90+2, (пен.) – Канеду, 21, Рахімі, 81, Лаба, 90+8
Ярмоленко вийшов у стартовому складі Аль-Айна та взяв участь у першому взятті воріт. Андрій разом з Лабою почали комбінацію, однак передача у відповідь не дійшла до українця. Втім, Ярмоленко одразу запресингував захисників, м'яч відскочив до Лаби, який одразу знайшов у центрі карного Канеду.
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Іттіхад Кальба відігрався по перерві, Фардан головою замкнув навіс з кутового. Кінцівка гри вийшла напруженою: Рахімі класним ударом в падінні вивів Аль-Айн вперед, але в компенсований час Чікеделу зрівняв рахунок ударом з пенальті. Втім, підопічні Реброва вирвали перемогу: Лаба на 8 компенсованій хвилині отримав м'яч у штрафному та потужно відправив його в сітку воріт. Судді спершу скасували взяття воріт, але після перегляду VAR зарахували переможний гол.
Таким чином, Аль-Айн набрав 34 очки та поділяє 2-3 місця з Аль-Шарджою. Відставання від лідера першості, Аль-Ахлі Дубай, становить 2 пункти.
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Відео гола за участі Ярмоленка: