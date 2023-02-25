Аль-Айн уступил Аль-Шардже в поединке за Суперкубок ОАЭ, а Андрей Ярмоленко не смог доиграть поединок до конца. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Суперкубок ОАЭ 2022/23

Аль-Айн – Аль-Шарджа – 0:1

Гол: Лаба, 29, (аг.)

Ярмоленко вышел в стартовом составе Аль-Айна на поединок за трофей – Суперкубок ОАЭ. Впрочем, поединок для украинца сложился неудачно, ведь на 29 минуте Аль-Айн пропустил из-за ошибки украинца. После подачи углового Андрей не удержал игрока Аль-Шарджи, который на ближней стойке продолжил передачу – мяч в итоге попал в Лабу и залетел в ворота.

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До перерыва Ярмоленко покинул поле, получив травму. Похоже всего, капитан сборной Украины потянул мышцу, ведь он упал на газон после того, как выполнил рывок за мячом, никого из соперников рядом не было.

Второй тайм получился напряженным, о чем свидетельствуют шесть желтых карточек, но это не помогло подопечным Реброва отыграться, поэтому Аль-Шарджа одержала победу и Суперкубок ОАЭ.

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هدف لابا في مرمى فريقه هو ثاني هدف ذاتي في تاريخ كأس السوبر بعد هدف مدافع الجزيرة سابقاً محمد فوزي لمصلحة شباب الأهلي في 2016#العين_الشارقة #كأس_السوبر_الإماراتي pic.twitter.com/nkc9uQ20g3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 25, 2023