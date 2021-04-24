"Що сказати? Ви самі все бачили. Що тут збиратися? Ми кожен матч збираємося, налаштовуємося, виходимо – і в калюжу. Що я можу сказати? Будемо намагатися, боротися. Так не можна. Хлопцям сказав: "Бл**ь, якщо навіть вилітати з УПЛ, треба ж характер, гідність показати. Ми ж не граємо все життя в УПЛ, що нам зараз пофіг". Треба якась гідність, характер. Я сказав, хто почув, хто ні – подивимося.

Перемога дніпрян зі скандальними рішеннями VAR у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Минай – 3:0

Помилки в першому таймі? Не знаю, може, психологія якась. Вийшли на другий тайм, можемо ззаду спокійно катати м'яч і не бити, не втрачати його. У першому вийшли, бл**ь, як ви говорите, у звичайній ситуації не можемо м'яч прийняти, пас своєму віддати, бл**ь. Не знаю, я ж не можу кожному в голову залізти і дізнатися, що у кого.

Арбітр? Я йому сказав: "Команда і так сильніша за нас, бл**ь. Ти кожен фол свистиш". Там на звук – відразу жовту дивак дає. Команда сильніша за нас на голову, виходить, бл**ь, там на звук – оп, жовту побіг дав. Тут лава СК Дніпро-1 щось "екає", відразу свиснув. Що ви "екаєте"? Вже у другому таймі було, 3:0 ви нас везете без всяких проблем. Легкий фол – лава кричить: "Ееее", а суддя відразу за свисток хапається. На звук там бразилець, чи хтось крикнув: "Ау", на тобі жовту відразу. Бл**ь, на звуки тепер будемо свистіти, бл**ь. Не знаю що сказати. Молодець, бл**ь.

VAR затримав гру? Так, і покурити ще можна було. Дивиться щось, слухає. Що ти слухаєш? Іди подивися. Я не знаю, моменту не бачив. Кажуть, там сантиметри якісь. У футболі ж як кажуть – на користь атаки суперечливий момент. Де на користь атаки? Слухав щось, потім побіг, подивився і скасував. Зрозуміло, що це не впливало на результат, але просто сам факт. Смішно.

Чи пояснив арбітр затримки? Всі стоїмо, дивимося, він щось слухає? Що ти слухаєш? Ти – головний суддя, йди подивися дві секунди і все, від цього відштовхуйся. Ні, він щось слухає 5 хвилин, потім 5 хвилин подивився. Кажу, на результат не впливало, просто сам факт. Він сам не знав, що робити в цій ситуації", – поділився Попович у коментарі Профутбол Digital.

СК Дніпро-1 розгромив Минай у матчі зі скандальними рішеннями VAR