СК Дніпро-1 захопив ініціативу з самого початку зустрічі та міг вийти вперед на 17 хвилині, але Довбик не реалізував пенальті за сумнівний фол проти Булеци. Втім, форвард збірної України виправився за свій промах на 28 хвилині, точно пробивши під рукою воротаря.

СК Дніпро-1 розгромив Минай у матчі зі скандальними рішеннями VAR

За 4 хвилини Булеца подвоїв перевагу, красиво забивши зі штрафного у самісіньку дев'ятку. Ще до перерви Чуже зробив рахунок розгромним, реалізувавши пенальті. Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 29 очок та піднявся на 7 місце, а Минай залишився останнім з 18 пунктами в активі.