СК Дніпро-1 у другому колі УПЛ виглядає однією з найкращих команд. За умов збереження складу в новому сезоні підопічні Ігора Йовічевіча повинні боротися за єврокубки, однак нині піднятися вище шостого місця "спортклубівцям" де-факто нереально. "Жовто-чорні" дограють чемпіонат, а от у Миная ситуація критична – закарпатці перед виїздом на Дніпро-Арену йшли на останній позиції у таблиці. Попереду у підопічних Микола Цимбала будуть матчі виключно проти лідерів УПЛ, тож сьогодні "лисам" необхідно було чіплятись бодай за якісь очки.

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Попри таку важливість поєдинку, перший тайм гості провалили капітально. Не допоміг навіть вихід Мілевського у старті – до перерви Минай жодного разу не пробив по воротах. СК Дніпро-1, своєю чергою, одразу захопив ініціативу, а вже на 9-й хвилині Чуже повинен був відкривати рахунок ударом з правого краю штрафного. М'яч пройшов поруч з дальньою стійкою!

Ще за сім хвилин Булеца увірвався на лівий край і впав у боротьбі з Ткачуком. Візуально якогось порушення правил не було помітно, але арбітр Юрій Іванов, переглянувши відеоповтор, наважився призначити пенальті. "Это смешно, бл*ть", – резюмував голкіпер закарпатців Попович. Втім, виймати м'яч із сітки йому не довелося, адже Довбик з "позначки" пробив повз ліву дев'ятку.

Щастя минайців тривало недовго. Вже на 24-й хвилині Довбик мав забивати з меж карного майданчика, однак його постріл у ближній кут прийшовся на зовнішній бік сітки. На 28-й нападник виправився: прийнявши передачу від Чуже, Артем втік від Лопирьонка й метрів з 18-ти пробив під праву стійку – 1:0! Ну а ще за чотири хвилини СК Дніпро-1 подвоїв перевагу в рахунку зусиллями Булеци, якому вдався шикарний удар зі штрафного в ліву дев'ятку. 2:0!

Гості так нічим і не відповіли. "Спортклубівці" ж не зупинялися, намагаючись закрити матч ще до перерви. На 41-й хвилині це могло вилитись у гол Булеци з дистанції, однак рикошет врятував Минай – втім, вже на на 43-й господарі заробили пенальті. Його організував Чуже, який пробив з лінії штрафного й влучив у відставлений лікоть Маємбе. Сам же Маріо і реалізував "11-метровий" – 3:0.

На другий тайм Ігор Йовічевіч випустив Білла, надавши відпочинок Когуту, а Микола Цимбал замість привізного Маємбе кинув у бій Петрусенка. Ці заміни аж ніяк не змінили зміст гри – так, закарпатці провели кілька масованих атак, але з них нічого, крім невдалих подач не прилетіло. Дніпровці ж створювали гольові моменти: на 58-й хвилині Білл прийняв передачу від Тейлора й з лівого краю штрафного й закрутив м'яч у дальній кут (трохи неточно), а на 60-й він же хитнув Саківа на фланзі й виконав небезпечний крос вздовж воріт – дивом його ніхто не замкнув!

Минай намагався відповідати кросами та стандартами. На 65-й хвилині один з них таки приніс успіх: після навісу з кутового у карному майданчику дніпровців сталася серія відскоків, в завершенні якої Ткачук з метру вколотив м'яч у ворота – втім, у справу втрутились арбітри. Вони цілих п'ять хвилин слухали підказки VAR, а Юрій Іванов особисто переглядав повтор. Зрештою, рефері скасував гол – чи то за офсайд, чи то за гру рукою.

Це був перший і останній момент Миная. Більше закарпатці не тривожили Юрчука (навіть подачі кудись зникли), а от СК Дніпро-1 продовжував розривати гостей. Так, на 78-й хвилині Хобленко отримав закидання з глибини й продерся крізь трьох захисників, покотивши м'яч у дальній кут – Попович врятував закарпатців! На 78-й Чуже стріляв з правого краю штрафного (Попович парирував), а на 87-й з цієї ж зони пробивав Тейлор. Його удар накрили, а добивання від Хобленка на лінії воріт заблокував захисник. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "спортклубівців" з рахунком 3:0.

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 29 очок, перервавши 2-матчеву безвиграшну серію й піднявшись на сьому позицію в турнірній таблиці. Минай, маючи в активі 18 залікових балів, залишився чотирнадцятим.

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