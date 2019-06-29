Колумбія вилетіла з Копа Амеріка, встановивши унікальне досягнення – такого не було майже 100 років

Колумбійська національна команда програла поєдинок 1/4 фіналу Копа Амеріка збірній Чилі (0:0, пенальті – 4:5), але зуміла повторити унікальний рекорд в історії турніру.

Збірна Колумбії покинула турнір, так і не пропустивши жодного м'яча. Про це повідомляє Mister Chip.

Колумбія – Чилі – 0:0 (4:5 пен.) – відео голів та огляд матчу

"Кав’ярники" на груповому етапі Копа Амеріка здобули три "сухі" перемоги (2:0 над Аргентиною, а також двічі по 1:0 – над Катаром і Парагваєм), а в чвертьфіналі завершили матч нульовою нічиєю із Чилі, поступившись потім у серії пенальті.

Востаннє подібне досягнення встановила збірна Аргентини. Це трапилося на Копа Амеріка в 1924 році.