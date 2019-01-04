Копа Амеріка: Чилі у серії пенальті переграло Колумбію та вийшло у півфінал

Португалія — 28 черв 1453
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Бондаренко офіційно перейшов з Шахтаря до Віторії Гімараєш
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Реал планує підписати зірку Євро-2019 U-21 – майбутнє Луніна під загрозоюІспанія — 28 черв 8536
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Трансфер Маліновського під загрозою зриву – директор Генка розкрив причиниІталія — 28 черв 2639
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Зозуля може залишитись в Альбасете – форвард відмовився від кількох пропозиційІспанія — 28 черв 1761
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Ярмоленко повертається у Вест Хем, але 2 людини ускладнюють його перспективи – англійські ЗМІ про майбутнє українцяАнглія — 28 черв 6651