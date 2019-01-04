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Копа Амеріка: Чилі у серії пенальті переграло Колумбію та вийшло у півфінал

08:26 198 Читать на русском
Копа Амеріка: Чилі у серії пенальті переграло Колумбію та вийшло у півфінал
Колумбія – Чилі: звіт / Федерація футболу Чилі

Чилі у важкому матчі переграло Колумбію в чвертьфіналі Копа Амеріка. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

 

Копа Амеріка-2019, 1/4 фіналу

Колумбія – Чилі – 0:0 (4:5 пен.)

Колумбія – Чилі – 0:0 (4:5 пен.) – відео голів та огляд матчу

Збірні Колумбії та Чилі зустрілись у третьому чвертьфіналі Копа Амеріка-2019. В основний час команди не змогли виявити переможця, а тому матч перейшов в екстратайми. Проте, там так само не вдалось забити бодай 1 м'яч, а тому доля протистояння вирішувалась у серії пенальті.

У серії 11-метрових чилійці реалізували усі удари, тоді як у складі колумбійців не забив з позначки Тесільйо.

У півфіналі Чилі зустрінеться з переможцем пари Уругвай – Перу.

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Теги
Світ Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка Колумбія Колумбія Чилі Чилі Колумбія - Чилі
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