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Колумбія – Чилі – 0:0 (4:5 пен.) – відео голів та огляд матчу

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Колумбія – Чилі – 0:0 (4:5 пен.) – відео голів та огляд матчу
Колумбія – Чилі – відео голів та огляд матчу / Федерація футболу Чилі

Чилі переграло Колумбію в 1/4 фіналу Копа Амеріка. Дивіться відео голів та огляд матчу Колумбія – Чилі.

 

Копа Амеріка-2019, 1/4 фіналу

Колумбія – Чилі – 0:0 (4:5 пен.)

Копа Амеріка: Чилі у серії пенальті переграв Колумбію та вийшов у півфінал

Чилі та Колумбія зійшлись у чвертьфінальному матчі Копа Амеріка. В основний та додатковий час жодній з команд не вдалось забити бодай один м'яч, а тому поєдинок перейшов у серію післяматчевих пенальті.

У складі колумбійців з позначки не забив Тесільйо, тоді як чилійці реалізували всі удари. Вирішальний 11-метровий забив Алексіс Санчес.

У півфіналі Чилі зустрінеться з переможцем пари Уругвай – Перу.

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