Ковалівці обіграли Динамо Батумі в контрольному поєдинку. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Контрольні матчі

Динамо Батумі – Колос – 1:3

Голи: ?, 37 – Велетень, 26, Безбородько, 39, 55

Динамо Батумі має зв'язок з Україною – команду очолює українець Андрій Демченко, а в її складі виступає Георгій Цітаішвілі, відомий виступами за київське Динамо.

Маліновський забив розкішний гол колишній команді – відео потужного пострілу українця

Однак, все це не допомогло у спарингу з Колосом – ковалівці здобули переконливу перемогу з рахунком 3:1. Рахунок відкрив Велетень на 26-й хвилині. Динамо Батумі вирівняв становище на 37-й, але Безбородько блискавично відновив перевагу. А в другому таймі Денис оформив дубль, поставивши крапку в матчі.

Відзначимо, що Колос провів свій четвертий спаринг на зборах у Туреччині. Раніше підопічні Ярослава Вишняка зіграли внічию з Динамо Ческе Будейовіце (1:1), програли Вардару (0:2) та розійшлися миром із Пахтакором (2:2).

Олександрія розійшлась миром з середняком чемпіонату Данії, Верес втратив перемогу над суперником з Чехії