Колос одержал уверенную победу в спарринге, обыграв соперника с украинским тренером и звездным воспитанником Динамо
Ковалёвцы обыграли Динамо Батуми в контрольном поединке. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".
Контрольные матчи
Динамо Батуми – Колос –1:3
Голы: ?, 37 – Велетень, 26, Безбородько, 39, 55
Динамо Батуми имеет связь с Украиной – команду возглавляет украинец Андрей Демченко, а в ее составе выступает Георгий Цитаишвили, известный выступлениями за киевское Динамо.
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Однако, все это не помогло в спарринге с Колосом - ковалевцы одержали убедительную победу со счетом 3:1. Счет открыл Великан на 26-й минуте. Динамо Батуми выровнял положение на 37-й, но Безбородько молниеносно восстановил преимущество. А во втором тайме Денис оформил дубль, поставив точку в матче.
Отметим, что Колос провел свой четвертый спарринг на сборах в Турции. Ранее подопечные Ярослава Вишняка сыграли вничью с Динамо Ческе Будейовице (1:1), проиграли Вардару (0:2) и разошлись миром с Пахтакором (2:2).
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