Ковалёвцы обыграли Динамо Батуми в контрольном поединке. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Контрольные матчи

Динамо Батуми – Колос –1:3

Голы: ?, 37 – Велетень, 26, Безбородько, 39, 55

Динамо Батуми имеет связь с Украиной – команду возглавляет украинец Андрей Демченко, а в ее составе выступает Георгий Цитаишвили, известный выступлениями за киевское Динамо.

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Однако, все это не помогло в спарринге с Колосом - ковалевцы одержали убедительную победу со счетом 3:1. Счет открыл Великан на 26-й минуте. Динамо Батуми выровнял положение на 37-й, но Безбородько молниеносно восстановил преимущество. А во втором тайме Денис оформил дубль, поставив точку в матче.

Отметим, что Колос провел свой четвертый спарринг на сборах в Турции. Ранее подопечные Ярослава Вишняка сыграли вничью с Динамо Ческе Будейовице (1:1), проиграли Вардару (0:2) и разошлись миром с Пахтакором (2:2).

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