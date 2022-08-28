Колос і Рух відверто розчарували рівнем свого футболу в першому турі УПЛ, створивши лічену кількість моментів. Втім, "хлібороби" свій матч хоча б виграли – "жовто-чорні" ж, окрім скандалу з трансляцією, отримали ще й домашню поразку від Металіста. Звісно ж, підопічні Леоніда Кучука на виїзді у Ковалівці бажали реабілітуватись.

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Втім, вже на 5-й хвилині гостям довелося виймати м'яч із сітки. М'якушко продерся лівим флангом крізь двох суперників і виконав простріл, Попов продовжив його на Ільїна, а Олег у дотик скинув м'яч на лінію штрафного – Мілько ж потужним ударом з рикошетом поцілив у дальній кут. 1:0!

У першому таймі Колос мав ще дві класних нагоди подвоїти свою перевагу. Так, на 24-й хвилині Ільїн увірвався на правий край карного майданчика й пробив у ближній (Паньків парирував), а Мілько після подачі з кутового на 25-й спрямував сферу над каркасом. Крім того, на 34-й Попов перехопив невдалий пас від Ляха на Паньківа й бив у порожні ворота, однак Кирило метрів з 18-ти примудрився запустити м'яч у небо.

Рух же, при більшій кількості ударів до перерви (5:3) мав лише один явний момент – зате який! Сич на 24-й хвилині виконав подачу з правого флангу, але м'яч зрізався й влучив у поперечину! Крім того, на 40-й Таллес зачепився за пас у центр штрафного й бахнув з розвороту, однак вийшло занадто слабко. Відпочивати футболісти відправились за рахунку 1:0 на користь Колоса.

Другий тайм в плані динаміки мало відрізнявся від першого. Спека тиснула на футболістів, тож на полі було нудно. Тим не менш, Рух помітно додав у активності – підопічні Леоніда Кучука володіли ініціативою, подовгу тримали м'яч і мали купу ударів по воротах.

На жаль для львів'ян, із гостротою все так же було туго. До самого фінального свистка в актив "жовто-чорних" можна занести тільки удар Непейпиєва з центру штрафного після вдалого відскоку. Вийшло зависоко.

Колос теж мало що створював, однак у них був Безбородько. Денис вийшов на 55-й хвилині, а вже на 61-й міг забивати внаслідок закидання Золотова на правий край карного майданчика – форвард пробив з гострого кута, але Паньків парирував.

На 83-й же господарі покарали Рух за марнотратство: Болбат виконав шикарну передачу з глибини у штрафний, а Безбородько, вискочивши з-за спин двох захисників, вистрілив повз Паньківа – м'яч рикошетом від стійки залетів у сітку.

Денис забив у першому ж матчі за ковалівців, встановивши остаточний рахунок зустрічі. 2:0! Рух стартує в УПЛ з двох поразок.

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