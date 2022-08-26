"1+1 Media є телевізійним партнером Руху вже дуже довгий час і забезпечуватиме телевізійну трансляцію матчів на запит клубу. Ми завжди за конструктивний діалог та об’єднання зусиль, які стосуються інтересів глядачів та вболівальників.

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Прикро, що така позиція не йде від УПЛ, яка, не маючи згоди від футбольних клубів, передчасно заявила про створення так званого єдиного телепулу трансляторів. У цьому випадку ми підтримуємо клуби, які володіють правами на трансляцію і виявили бажання об’єднати навколо матчів максимальну кількість людей", – йдеться у заяві 1+1 Media.

Нагадаємо, Рух не пустив знімальну групу Setanta Sports на поєдинок першого туру проти Металіста. Трансляція матчу була запланована на каналі клубу в YouTube, але була заблокована. MEGOGO теж припинив показ гри – як наслідок, "жовто-чорні" показували поєдинок на своїй сторінці у Facebook.

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