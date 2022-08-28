Колос и Рух откровенно разочаровали уровнем своего футбола в первом туре УПЛ, создав множество моментов. Впрочем, "хлеборобы" свой матч хотя бы выиграли – "желто-черные" же, кроме скандала с трансляцией, получили еще и домашнее поражение от Металлиста. Конечно, подопечные Леонида Кучука на выезде в Ковалевке хотели реабилитироваться.

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Впрочем, уже на 5-й минуте гостям пришлось вынимать мяч из сетки. Мякушко продрался левым флангом сквозь двух соперников и выполнил прострел, Попов продолжил его на Ильина, а Олег в касание сбросил мяч на линию штрафной – Милько же мощным ударом с рикошетом попал в дальний угол. 1:0!

В первом тайме Колос имел еще два классных случая удвоить свое преимущество. Так, на 24-й минуте Ильин ворвался на правый край штрафной площади и пробил в ближний (Панькив парировал), а Милько после подачи с углового на 25-й направил сферу над каркасом. Кроме того, на 34-й Попов перехватил неудавшийся пас от Ляха на Панькива и бил в пустые ворота, однако Кирилл метров с 18 примудрился запустить мяч в небо.

Рух же, при большем количестве ударов до перерыва (5:3) имел лишь один явный момент – зато какой! Сыч на 24-й минуте выполнил подачу с правого фланга, но мяч срезался и попал в перекладину! Кроме того, на 40-й Таллес зацепился за пас в центр штрафной и бахнул с разворота, однако получилось слишком слабо. Отдыхать футболисты отправились при счете 1:0 в пользу Колоса.

Второй тайм в плане динамики мало отличался от первого. Жара давила на футболистов, так что на поле было скучно. Тем не менее, Рух заметно добавил в активности – подопечные Леонида Кучука владели инициативой, подолгу держали мяч и имели кучу ударов по воротам.

К сожалению для львовян, с остротой все так же было туго. До самого финального свистка в актив "желто-черных" можно занести только удар Непейпиева из центра штрафной после удачного отскока. Получилось слишком высоко.

Колос тоже мало что создавал, однако у них был Безбородько. Денис вышел на 55-й минуте, а уже на 61-й мог забивать в результате заброса Золотова на правый край штрафной площади – форвард пробил с острого угла, но Панькив парировал.

На 83-й хозяева наказали Рух за расточительность: Болбат выполнил шикарную передачу из глубины в штрафную, а Безбородько, выскочив из-за спин двух защитников, пробил мимо Панькива – мяч рикошетом от штанги залетел в сетку.

Денис забил в первом же матче за ковалёвцев, установив окончательный счет встречи. 2:0! Рух стартует в УПЛ с двух поражений.

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