Поділля на своєму офіційному сайті проінформувало про прихід форварда Станіслава Коваля на правах оренди.

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Зазначимо, що нападник провів минулий сезон у складі Полісся, а права на гравця належать Колосу.

До слова, Коваль провів 15 матчів у складі житомирського клубу, записавши до свого активу 4 голи у Першій лізі.

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