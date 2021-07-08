Колос віддав нападника в оренду до клубу Першої ліги
13:51 - Читать на русском
Нападник Колоса Станіслав Коваль розпочне сезон 2021/22 у Першій лізі.
Поділля на своєму офіційному сайті проінформувало про прихід форварда Станіслава Коваля на правах оренди.
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Зазначимо, що нападник провів минулий сезон у складі Полісся, а права на гравця належать Колосу.
До слова, Коваль провів 15 матчів у складі житомирського клубу, записавши до свого активу 4 голи у Першій лізі.
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