Хавбек Богдан Мишенко вирішив розірвати контракт з Олександрією за обопільною згодою, повідомляє Footboom. Transfermarkt вже підтверджує відхід футболіста з клубу.

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Зазначимо, що це вже 9 гравець, який покинув клуб у поточне трансферне вікно. До цього з Олександрії пішли Пашаєв, Паньків, Гречишкін, Лучкевич, Банада, Сітало, Гордієнко та Бондаренко.

До слова, Мишенко приєднався до олександрійців у січні 2020 року. У минулому сезоні Богдан провів 15 матчів у чемпіонаті України, записавши до свого активу гол та 2 асисти.

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