Подолье на своем официальном сайте проинформировало о приходе форварда Станислава Коваля на правах аренды.

Александрия отпустила очередного игрока, – СМИ

Отметим, что нападающий провел прошлый сезон в составе Полесья, а права на игрока принадлежат Колосу.

К слову, Коваль провел 15 матчей в составе житомирского клуба, записав в свой актив 4 гола в Первой лиге.

Динамо завершило первый сбор эффектным камбэком против Люцерна – потенциальные новички в огне