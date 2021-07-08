Колос отдал нападающего в аренду в клуб Первой лиги
13:55 - Читати українською
Нападающий Колоса Станислав Коваль начнет сезон 2021/22 в Первой лиге.
Подолье на своем официальном сайте проинформировало о приходе форварда Станислава Коваля на правах аренды.
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Отметим, что нападающий провел прошлый сезон в составе Полесья, а права на игрока принадлежат Колосу.
К слову, Коваль провел 15 матчей в составе житомирского клуба, записав в свой актив 4 гола в Первой лиге.
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