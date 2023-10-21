Колос виявився сильнішим за Олександрію у поєдинку 11-го туру УПЛ. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

І Колос, і Олександрія вже тривалий час не знають смаку перемог в УПЛ. Перший момент створили підопічні Ротаня – удар Шулянського ногою відбив Фесюн, а Ковалець не зміг влучити після добивання. Після цього команди обмінялись ударами Калітвінцева зі штрафного та пострілом Демченка з-за меж карного.

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Темп гри після цього знизився, а Ковалець ще й травмувався. Перед перервою Колос нарешті перервав серію з 3 матчів без голів – Лучкевич класним ударом з лівої поцілив у дев'ятку. Одразу подвоїти перевагу міг Дієго, але Єрмаков впорався з ударом у ближній кут.

На старті другого тайму Колос залишився у меншості через грубий фол Попова – Кирило спочатку отримав жовту, але суддя змінив думку після перегляду VAR. Олександрія очікувано пішла в атаку – Фесюн впорався з ударом Шостака. Підопічні Ротаня претендували на пенальті наприкінці гри, але все ж не помітив порушення правил з боку Богданова. В підсумку, Колос зумів втримати переможний результат.

Таким чином, Колос перервав свою 7-матчеву серію без перемог в УПЛ, набравши 15 очок. А от Олександрія не може обіграти суперника в УПЛ вже у 9-му матчі поспіль – 9 пунктів та 12 місце.

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