Даріо Срна кілька днів тому став виконувачем обов'язків головного тренера Шахтаря після звільнення Патріка ван Леувена. Легенда "гірників" дебютував на новій посаді у поєдинку чемпіонату України проти ЛНЗ, але за кілька днів складатиме куди серйозніший іспит – гра з Барселоною у Лізі чемпіонів. "Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про перший матч Шахтаря з новим тренером.

До поєдинку на Арені Львів Шахтар підходив на 4-й позиції турнірної таблиці – за кілька хвилин до стартового свистка Чорноморець обіграв Минай і вирвався на друге місце. Лідер чемпіонату – Кривбас – відірвався від "гірників" на 5 очок, але зіграв на 2 матчі більше. Ліміт осічок "помаранчево-чорні" вже використали, набравши тільки один бал у останніх двох турах. ЛНЗ, який по ходу сезону теж змінив головного тренера (Олег Дулуб очолив команду замість Олександра Ковпака), останні дві гри чемпіонату завершив нульовими нічиїми. На момент початку зустрічі черкаська команда йшла третьою з кінця, перебуваючи в зоні перехідних матчів.

Срна жорстко звернувся до гравців Шахтаря на першому тренуванні: "Три хвилини хтось не буде бігати – міняю відразу"

Навряд чи можна було очікувати, що гра Шахтаря під керівництвом Срни суттєво зміниться. У розпорядженні хорвата було якихось два дні. Після повернення зі збірних гравці провели тільки три тренування. До слова, Шахтар та ЛНЗ вперше зіграли між собою – раніше команди ще ніколи не зустрічалися.

Новий тренер Шахтаря чітко дав зрозуміти, що тримає у думках матч із Барселоною. Зокрема, Георгій Судаков та Микола Матвієнко розпочали гру в запасі, отримавши відпочинок після поєдинків збірної України. Там же опинилися Чигринський з Гочолейшвілі та Азаровим. Натомість повернувся в основу Валерій Бондар, який пропустив кілька місяців через травму, отриману ще в першому турі. Також із перших хвилин з'явилися Невертон, Топалов (зіграв в УПЛ уперше за 2 місяці), Бондаренко та Ракицький.

Шахтар цілком міг забити швидкий гол. Вже на 3-й хвилині з ударом Криськіва з-за меж штрафного впорався Герман Пеньков, а Зубков на добиванні не влучив у ближній кут. За кілька хвилин кіпер гостей ледь не втратив м'яч під тиском Криськіва, але все ж вибив в останню мить. Сікан після пасу Зубкова таки проштовхнув м'яч повз Пенькова у бік воріт – підстрахував Селін. Ставка Даріо Срни на швидкий гол була прогнозованою.

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На 19-й хвилині Шахтар мав ще один момент – Невертон з лінії воротарського пробив вище. Але вже в наступній атаці господарі таки забили. Все вийшло класно – Зубков прийняв діагональ від Степаненка і покотив у центр штрафного. Бондаренко розумно пропустив на Сікана, який у дотик вразив ворота ударом під поперечину. 1:0 на 20-й хвилині – перший гол Шахтаря під керівництвом нового тренера. Забити більш-менш швидко таки вдалося. Натомість "суха" серія підопічних Олега Дулуба добігла кінця.

Пропущений гол не знітив гравців ЛНЗ, які почали активніше йти в атаку. Черкасці намагалися навантажувати Хобленка, але численні простріли/навіси на форварда до гостроти не призводили. Шахтар відповів небезпечним ударом Топалова – м'яч після рикошету пішов на кутовий. Підопічні Дулуба вперше потурбували Різника тільки за 7 хвилин до перерви, проте кіпер Шахтаря без проблем впорався з дальнім ударом. Це був єдиний момент ЛНЗ у першому таймі.

Шахтар грав гостріше, створив трохи більше, і заслужено пішов відпочивати з перевагою в рахунку, хоч і активував економ-режим після забитого м'яча. Не нагадувала про себе і Катерина Монзуль – спірних епізодів у першій половині не було, а гра проходила доволі коректно без зайвих нервів.

Другий тайм куди краще розпочав ЛНЗ. На 51-й хвилині Калюжний після розіграшу кутового замкнув скидку партнера, зрівнявши рахунок. Гості вже встигли відсвяткувати, але Катерина Монзуль після підказки VAR скасувала взяття воріт. Хавбек ЛНЗ був у офсайді. Тут же міг забивати Хобленко – Різник врятував Шахтар!

Срна випустив Судакова та Азарова, знявши Невертона з Топаловим. Буквально тут же Шахтар міг знімати усі питання. Криськів після скидки Сікана вибіг віч-на-віч, але не влучив! Був варіант і з пасом на Судакова, однак Дмитро вирішив бити. Наступна атака знову могла стати гольовою – Зубков після пасу Бондаренка вже обіграв Пенькова, проте з гострого кута пробив у стійку! На цьому фоні удар Сікана не був небезпечним – в руки Пенькову.

Але й ЛНЗ не забув про атаку. Хобленко втік від Бондаря з Коноплею і пробив з гострого кута – лише Різник став на заваді. Подача кутового – знову удар Хобленка, і ще кращий сейв кіпера Шахтаря! Нервові хвилини для чемпіона – команда Дулуба просто так віддавати очки не збиралася.

Два моменти були у Зубкова. Спершу вінгер збірної України ефектно прибрав двох суперників, але не влучив у дальній кут. Згодом Олександр після виходу віч-на-віч пробив у Пенькова. Але кутовий таки втілився в гол. Бондаренко обігрався з Судаковим і пробив у стійку, проте на добиванні першим був Кевін Келсі. 2:0 – лише на 83-й хвилині все стало зрозуміло.

А на 90-й Келсі поставив крапку. Венесуелець довів рахунок до розгромного, скориставшись пасом Коноплі. 3:0 – вдалий дебют Даріо Срни, який розкішно вгадав із заміною. Кевіну Келсі знадобилося 15 хвилин, щоб забити двічі.

Шахтар набрав 21 пункт і піднявся на друге місце. За втраченими очками саме "гірники" є лідером УПЛ, позаяк мають матч у запасі, а Кривбас попереду на 2 бали. У середу, 25 жовтня, Шахтар на виїзді зіграє проти Барселони в Лізі чемпіонів. ЛНЗ залишився в зоні перехідних матчів – 14 місце, 9 очок. Втім, нерви чемпіону України черкасці попсували добряче. Легкої прогулянки перед Барселоною у Шахтаря не вийшло.

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