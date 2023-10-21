Чорноморець та Минай зустрічались в рамках 11 туру УПЛ (3:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чорноморець дещо забуксував перед міжнародною паузою, але залишався серед групи лідерів. Ситуація Миная значно гірша – жодної перемоги і місце на дні таблиці.

Підопічні Григорчука відразу почали диктувати умови гри та доволі швидко відкрили рахунок. Бадібанга, Ієде і Штогрін розірвали оборону Миная прямо у карному майданчику. Український форвард завершив атаку ефектним ударом п'ятою.

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Наприкінці першого тайму сталася неприємна ситуація. Булеза вийшов на ударну позицію, але нарвався на жорсткий блок Васильєва. Повтор показав всю моторошність контакту – гомілкостоп вихованця Шахтаря викрутився під неприроднім кутом. Арбітр Володимир Новохатній навіть скористався послугами VAR, але ніяк не покарав Чорноморець. Це викликало нецензурне обурення Володимира Шарана, за яке він отримав жовту картку. Булеза очікувано на поле не повернувся.

Чорноморець продовжував домінувати і по перерві. 24-річний Штогрін оформив перший у кар'єрі дубль, замкнувши навіс Бадібанга. Слід відзначити і чудовий прохід Салюка на 30 метрів. Навіть цього Штогріну було замало. Під завісу зустрічі форвард "моряків" виконав розрізну передачу на Кузика, який встановив фінальні 3:0.

Перемога дозволила Чорноморцю вийти на другу сходинку, хоча конкуренти до кінця туру ще можуть посунути одеситів. Безвиграшний Минай у дуже скрутному становищі.

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