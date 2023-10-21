И Колос, и Александрия уже длительное время не знают вкуса побед в УПЛ. Первый момент создали подопечные Ротаня – удар Шулянского ногой отразил Фесюн, а Ковалец не смог попасть после добивания. После этого команды обменялись ударами Калитвинцева со штрафного и выстрелом Демченко из-за пределов штрафной.

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Темп игры после этого снизился, а Ковалец еще и травмировался. Перед перерывом Колос наконец прервал серию из 3 матчей без голов – Лучкевич классным ударом с левой попал в девятку. Сразу удвоить преимущество мог Диего, но Ермаков справился с ударом в ближний угол.

На старте второго тайма Колос остался в меньшинстве из-за грубого фола Попова – Кирилл сначала получил желтую, но судья изменил мнение после просмотра VAR. Александрия ожидаемо пошла в атаку – Фесюн справился с ударом Шостака. Подопечные Ротаня претендовали на пенальти в концовке игры, но все же не заметил нарушения правил со стороны Богданова. В итоге, Колос сумел удержать победный результат.

Таким образом, Колос прервал свою 7-матчевую серию без побед в УПЛ, набрав 15 очков. А вот Александрия не может обыграть соперника в УПЛ уже в 9-м матче подряд – 9 пунктов и 12 место.

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