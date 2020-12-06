Програму туру закривав поєдинок між Колосом і Олександрією у Ковалівці. Обом командам була необхідна перемога: по-перше, вони не виграли в останніх двох поєдинках, а по-друге – ніхто не хотів відпускати Десну у відрив. На бронзові медалі з прямою путівкою в ЛЄ занадто багато претендентів.

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Перший тайм почався із жорсткої боротьби та подачу у штрафний. Ефективніше цей елемент давався гостям: на 13-й хвилині Банада з навісу Стецькова стріляв з центру штрафного (вище воріт), а на 14-й Новак збив Ковальця на лінії карного майданчика – арбітр призначив пенальті, однак Гречишкін з "позначики" не зміг прошити Волинця! Ще через хвилину Дмитро намагався намалювати другий пенальті, але арбітр Юрій Можаровський покарав його жовтою карткою.

Втім, справжнє покарання прилетіло на 26-й хвилині, коли Колос заробив свій пенальті за фол Шастала проти Ільїна. Селезньов пробив набагато краще за олександрійського колегу – 1:0! Щоправда, вже на 31-й Євген міг стати антигероєм, зрізавши подачу зі стандарту під поперечину власних воріт – Волинець вдруге врятував Колос! По суті, це був останній небезпечний момент у досить динамічному першому таймі. На другий у вболівальників та тренерів були великі надії.

І футболісти не підвели. Олександрія по перерві одразу ж притиснула Колос, що вилилось у гол вже на 53-й хвилині: Ковалець увірвався на лівий край штрафного та подав на Шастала, а той головою спрямував м'яч під дальню стійку – 1:1! Ще за дві хвилини автори голу повторили свою комбінацію, але цього разу Шастал пробив неточно, та ще й в офсайд потрапив. Не пощастило і Сіталу: на 61-й хвилині він отримав м'яч на правому фланзі карного майданчика та вистрілив з носка – вийшло точно в руки голкіперу.

Колос моментально відповів вриванням Антюха на лівий край штрафного з ударом під поперечку. Тепер вже Паньків рятував Олександрію. Щоправда, в наступні 20 хвилин конкретика у діях обох команд зникла, однак м'яч швидко рухався в обидва боки. Перший реальний шанс відзначитись голом після моменту Антюха стався аж на 80-й хвилині – це Ковалець розвернувся в метрах 11-ти від воріт Волинця, однак подальший його удар пролетів над поперечкою!

В ендшпілі зустрічі ближчим до перемоги був Колос. Господарі могли виходити вперед у рахунку на 82-й хвилині внаслідок пострілу Антюха з меж карного майданчика під ближню стійку – Паньків парирував. На 88-й класному обвідному пострілу Оріховського забракло точності, а на 90+1-й Антюх головою опустив м'яч на зовнішній бік сітки.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Таким чином, Колос набрав 17 очок і залишився на шостій позиції. Олесандрія, маючи в активі на один заліковий бал менше, тримається восьмою.

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