Программу тура закрывал поединок между Колосом и Александрией в Ковалёвке. Обеим командам была необходима победа: во-первых, они не выиграли в последних двух поединках, а во-вторых – никто не хотел отпускать Десну в отрыв. На бронзовые медали с прямой путёвкой в ​​ЛЕ слишком много претендентов.

Десна на последних секундах вырвала победу над Ворсклой в скандальной битве за третье место УПЛ

Первый тайм начался с жёсткой борьбы и подач в штрафную. Эффективнее этот элемент давался гостям: на 13-й минуте Банада с навеса Стецькова стрелял из центра штрафной (выше ворот), а на 14-й Новак сбил Ковальца на линии – арбитр назначил пенальти, однако Гречишкин с "точки" не смог прошить Волынца! Через минуту Дмитрий пытался нарисовать ещё один пенальти, но арбитр Юрий Можаровский наказал его жёлтой карточкой.

Впрочем, настоящее наказание пришло на 26-й минуте, когда Колос заработал свой пенальти за фол Шастала против Ильина. Селезнёв пробил куда лучше, чем его александрийский коллега – 1:0! Правда, уже на 31-й Евгений мог стать антигероем, срезав подачу со стандарта под перекладину собственных ворот – Волынец во второй раз спас Колос. По сути, это был последний опасный момент в достаточно динамичном первом тайме. На второй у болельщиков и тренеров были большие надежды.

И футболисты не подвели. Александрия сразу же после перерыва прижала Колос, что вылилось в гол на 53-й минуте: Ковалец ворвался на левый край штрафной и подал на Шастала, а тот головой направил мяч под дальнюю штангу – 1:1! Ещё через две минуты авторы гола повторили свою комбинацию, но на этот раз Шастал пробил неточно, да ещё и в офсайд залез. Не повезло и Ситало, на 61-й минуте получившему мяч на правом фланге штрафной и выстрелившему с носка – получилось точно в руки голкиперу.

Колос моментально ответил вбеганием Антюха на левый край штрафной с ударом под перекладину. Теперь уже Панькив спасал Александрию. Правда, в последующие 20 минут конкретика в действиях обеих команд исчезла, однако мяч быстро двигался в обе стороны. Первый настоящий момент отличиться голом после удара Антюха произошел аж на 80-й минуте, когда Ковалец развернулся в метрах 11-ти от ворот Волынца, однако дальнейший его удар пролетел над перекладиной!

В эндшпиле встречи ближе к победе был Колос. Хозяева могли выходить вперёд в счёте на 82-й минуте вследствие выстрела Антюха из пределов штрафной под ближнюю штангу – Панькив парировал. На 88-й классномуобводному выстрелу Ореховского не хватило точности, а на 90+1-й Антюх головой опустил мяч на внешнюю сторону сетки.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Колос набрал 17 очков и остался на шестой позиции. Олесандрия, имея в активе на один зачётный балл меньше, держится восьмой.

Мариуполь – Динамо: Киев ждет Реброва с тревогой – удалений мало, лучший бомбардир УПЛ, намеки Луческу 4 игрокам