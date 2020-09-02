"Більше не чекаємо Арні у клубі. У нього була особиста розмова з президентом, він домовився за сімейними обставинами. Йому важко у цій країні, карантин, важко діставатися додому, всі ці тестування на коронавірус. Батьки його там.

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Окрім того, у нього з'явилась дівчина, вона футболістка, грає за Ліон – топ-клуб у жіночому футболі (переможець цьогорічної жіночої Ліги чемпіонів – прим.). Думаю, він трохи пожертвував. Йому було важко", – сказав Костишин у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, ісландський форвард приєднався до Колоса у листопаді 2019 року. У минулому сезоні провів за "хліборобів" 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу.

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