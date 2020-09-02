"Больше не ждем Арни в клубе. У него был личный разговор с президентом, он договорился по семейным обстоятельствам. Ему трудно в этой стране, карантин, трудно добираться домой, все эти тестирования на коронавирус. Родители его там.

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Кроме того, у него появилась девушка, она футболистка, играет за Лион – топ-клуб в женском футболе (победитель женской Лиги чемпионов этого сезона – прим.). Думаю, он немного пожертвовал. Ему было трудно", – сказал Костышин в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, исландский форвард присоединился к Колосу в ноябре 2019 года. В прошлом сезоне провел за "хлеборобов" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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