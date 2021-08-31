Колос планує підсилити склад форвардом Львова Абнером Ренаном, повідомляє Спортивка.

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Умови потенційного трансферу наразі невідомі, однак зазначається, що угода відбудеться у найближчі дні.

Нагадаємо, 24-річний Ренан виступає за Львів з літа 2019 року – його контракт з "містянами" чинний до 30 липня 2022-го. У поточному сезоні у 5-ти матчах за "синьо-золотих" він забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

До слова, обидва колективи поки-що залишаються без головних тренерів: Львів через незадовільні результати покинув Анатолій Безсмертний, а Руслан Костишин попрощався з Колосом після розгрому від Динамо (0:7).

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