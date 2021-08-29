Матч Рух – Львів розпочався о 19:30. Обидві команди провалили старт чемпіонату, ставши першими, хто звільнив головних тренерів по ходу поточного сезону. Після відставки Івана Федика, якого змінив Леонід Кучук, настала черга і Анатолія Безсмертного, який покинув Львів кілька днів тому. Ім'я його наступника поки невідоме, а до дербі проти "жовто-чорних" команду готував асистент Безсмертного Тарас Чопик. Втім, фаворитом на посаду нового тренера "містян" називають Ігоря Климовського.

Львів підходив до поєдинку на передостанньому місці УПЛ, набравши лише два очки в п'яти турах. "Синьо-золоті" разом із Маріуполем залишалися єдиними командами, які ще не перемагали. Що стосується Руха, то якраз після приходу Леоніда Кучука "жовто-чорні" зуміли обіграти Верес (2:1). Та перемога залишається єдиною для львів'ян у сезоні – на момент початку гри Рух посідав 13 місце, набравши 4 пункти.

Перший гострий момент виник на 13-й хвилині біля воріт Руха. Назарій Нич прорвався лівим флангом і пробив на силу з гострого кута – Паньків врятував свою команду! Гра не тішила яскравою грою, а от на 25-й хвилині виникла сутичка. Після підкату Махмутовіча в центрі поля проти Борячука постраждалий вирішив розібратися зі своїм кривдником. Не обійшлося без акторської майстерності від оборонця Львова, але вердикт був однаковим для обох – жовта картка.

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Загалом у першому таймі, який проходив під дощем, було багато свистків, розмов, ударів суперників та пауз. Було все, окрім моментів. Добре, хоч Віталій Романов не роздавав картки після кожного порушення правил.

Ближче до кінця тайму момент створив і Львів. Климчук з лінії воротарського замикав подачу, але не влучив по м'ячу. І лише на 45-й хвилині підопічні Чопика створили справжній реальний шанс. Кузик відкрився на розрізну передачу від Притули і бив у дотик, але Ільющенков прочитав епізод, скоротив дистанцію і відбив м'яч. На цьому перший тайм завершився.

По перерві картина не змінилася – боротьба, фоли, розмови, але не змістовний футбол. Втім, на 66-й хвилині м'яч влетів у ворота Львова. Як часто буває, в таких матчах на перший план вийшов стандарт. Притула подав кутовий, Федорчук підкоректував політ м'яча, а Ренан, який з'явився вже по перерві, вразив сітку власних воріт. 1:0 – Рух повів у рахунку. Явно не так уявляв собі бразильський форвард вихід на заміну.

"Містяни" мали вбивчий момент, щоб забити у відповідь, але Юрій Паньків врятував команду Кучука після удару Ернеста, а стійка – після добивання Семеніва! Зрештою, Рух вистояв, хоч і залишився в меншості на останніх секундах після грубого фолу Карабіна і лише двічі за матч пробив по воротах. 1:0 – "жовто-чорні" здобули другу перемогу в чемпіонаті та піднялися на 10 місце, набравши 7 очок. Львів із двома пунктами залишився 15-м.

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