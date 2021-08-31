Колос планирует усилить состав форвардом Львова Абнером Ренаном, сообщает Спортивка.

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Условия потенциального трансфера пока неизвестны, однако отмечается, что сделка состоится в ближайшие дни.

Напомним, 24-летний Ренан выступает за Львов с лета 2019 года – его контракт с "горожанами" действует до 30 июля 2022-го. В текущем сезоне в 5-ти матчах за "сине-золотых" он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

К слову, оба коллектива пока остаются без главных тренеров: Львов-за неудовлетворительных результатов покинул Анатолий Бессмертный, а Руслан Костышин попрощался с Колосом после разгрома от Динамо (0:7).

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